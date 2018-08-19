Hugo Rodallega: "Burak büyük oyuncu" – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    : "Burak büyük oyuncu"

    <a href="/index/hugo-rodallega?id=5ec63656-6bf0-4258-852e-63e6caec8e73" class="" rel="tag">Hugo Rodallega</a>: "Burak büyük oyuncu"
    filelerini iki kez sarsan Hugo Rodallega'dan Burak'a övgü. 33 yaşındaki Kolombiyalı forvet, "2 gol attım, güzel oldu. Umarım böyle devam eder. Burak Yılmaz çok büyük bir oyuncu, kariyerine çok saygı duyuyorum. Ben de o da oynamak istiyor. Birbirimize çok saygı duyuyoruz. Önemli olan takıma katkı sağlayabilmek" dedi.
    1. 19.8.2018
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