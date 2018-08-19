filelerini iki kez sarsan'dan Burak'a övgü. 33 yaşındaki Kolombiyalı forvet, "2 gol attım, güzel oldu. Umarım böyle devam eder.çok büyük bir oyuncu, kariyerine çok saygı duyuyorum. Ben de o da oynamak istiyor.Önemli olan takıma katkı sağlayabilmek" dedi.