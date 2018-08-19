Ayrılan coşuyor – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Ayrılan coşuyor

    Ayrılan coşuyor
    1.6 milyon euro'ya Vitesse'ye giden , tıpkı N'Doye gibi pişman ediyor. 4 maça çıkan ve 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşan 22 yaşındaki Slovak futbolcu, "'da kendi mevkiimde oynatılmadım. 'da herkes orta sahada oynadığımı biliyor" dedi.
    1. 19.8.2018
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