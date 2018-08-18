Ünal Karaman: "Rekabet oluşmalı"
Ünal Karaman, ”Bizim gibi takımların kulübede rekabet oluşturması lazım. Bugün kulübede Burak olmasa, Olcay maçın en iyilerinden biri olmayacaktı belki” dedi.
TARAFTARA TEŞEKKÜR
"Taraftar özel bir teşekkürü hak ediyor. Coşkulu başlamamızda onların büyük payı var. Novak, 10 gündür sakat. Son 15 antrenmanın üçüne katılabildi. Hosseini ile Toure ilk kez yan yana oynadı. Antrenmanda bile oynamadılar. Bugün kazandık ama bir kaç haftaya daha ihtiyacımız var. Futbol bizim bildiğimiz bir iş. Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz."
- 18.8.2018
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
ya tutarsa Fenerbahçe maçında forvet oynatırsınız artık Gomisin yerine :)
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Şenol Güneş: "Bu bizim için bir ders oldu"
Toplam 22
Yorum
berbat geçmiş olsun bu takım bu sene kaçıncı olur belli değil. ligden düşmesek bari
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
dely yav he he size gelseydi yıldızdı demi :D
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