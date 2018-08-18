Ünal Karaman, ”Bizim gibi takımların kulübede rekabet oluşturması lazım. Bugün kulübede Burak olmasa, Olcay maçın en iyilerinden biri olmayacaktı belki” dedi.

Teknik direktörü Ünal Karaman, maç sonu şu açıklamayı yaptı: "Bizim gibi takımların kulübede rekabet oluşturması lazım. Bugün kulübede Burak olmasa, Olcay maçın en iyilerinden olamayacaktı. Ligin başındayız. Geçen seneden bir hayli tahribatlı gelmiş, zihinsel yorgun oyuncular çok yoğun antrenmanlardan çıktılar. Hiçbiri de en ufak şikayette bulunmadı."



TARAFTARA TEŞEKKÜR

"Taraftar özel bir teşekkürü hak ediyor. Coşkulu başlamamızda onların büyük payı var. Novak, 10 gündür sakat. Son 15 antrenmanın üçüne katılabildi. Hosseini ile Toure ilk kez yan yana oynadı. Antrenmanda bile oynamadılar. Bugün kazandık ama bir kaç haftaya daha ihtiyacımız var. Futbol bizim bildiğimiz bir iş. Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz."