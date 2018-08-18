Mustafa Malatya’ya – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Mustafa Malatya’ya

    Mustafa Malatya’ya
    Fırtına'nın stoperlerinden Mustafa Akbaş hafta içinde düğün yapmıştı. Tecrübeli oyuncu düğünün ardından teknik direktör Ünal Karaman tarafından maçının kadrosuna alınmadı. Sosyal medya hesabından da ayrılacağına dair sinyaller veren Akbaş'ın Yeni Malatyaspor ile anlaştığı öğrenildi. Kulüpler arasındaki görüşmelerin ise devam ettiği 'un 800 bin euro istediği dile getirildi.
    1. 18.8.2018
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