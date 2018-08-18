Hosseini: "Allah’a çok şükür" – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    : "Allah’a çok şükür"

    Hosseini: "Allah’a çok şükür"
    Yeni transfer , taraftara övgüler yağdırdı. 22 yaşındaki stoper, "Çok güzel bir oyundu. Allah'a şükürler olsun ki kazandık. Seyircilere çok teşekkür ederim. Atmosfer çok iyiydi. Umuyorum ki her zaman böyle desteklerler" dedi.
    1. 18.8.2018
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