Hoşgeldin Anthony Nwakaeme
Geçtiğimiz hafta 2+1 yıllık ön protokole imza atan Anthony Nwakaeme dün Trabzon’a geldi. Sheva’ya 3 taksitte 1 milyon euro ödenecek.
İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK
29 yaşındaki oyuncu ile burada yapılacak son görüşmelerin ardından yarın sağlık kontrollerinden geçerek 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Trabzonspor golcü oyuncunun 1 milyon euro'luk bonservis bedelini ise 3 eşit taksitte ödeyecek. Forvette ve sol kanatta görev yapabilen yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon 33 maçta 14 gol atmayı başardı. 1.89 boyundaki Nwakaeme, 21 Mart 1989'da Nijerya'da doğdu. Romanya'da Cluj ve Petr. Ploiesti takımlarında bir süre forma giyen golcü 2013'ten bu yana İsrail'de ter döküyor. Nwakeme, Raanana ve Sheva takımlarının formasını taşıdı. Nijerya Milli Takımı'nda da oynayan tecrübeli yıldız için imza töreni yapılacak.
KAP'A AÇIKLAMA: GÖRÜŞME BAŞLADI
Bordo-mavili yönetim, Nwakaeme'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada, "Hapoel Beer-Sheva'dan Nwakaeme'nin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Yunus Emre SEL
- 18.8.2018
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
ya tutarsa Fenerbahçe maçında forvet oynatırsınız artık Gomisin yerine :)
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Şenol Güneş: "Bu bizim için bir ders oldu"
Toplam 22
Yorum
berbat geçmiş olsun bu takım bu sene kaçıncı olur belli değil. ligden düşmesek bari
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
dely yav he he size gelseydi yıldızdı demi :D
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