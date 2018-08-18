Hoşgeldin Anthony Nwakaeme – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ağustos 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    Hoşgeldin

    Hoşgeldin <a href="/index/anthony-nwakaeme?id=afaa6264-ff7f-41c0-b2f7-56495aab4f83" class="" rel="tag">Anthony Nwakaeme</a>

    Geçtiğimiz hafta 2+1 yıllık ön protokole imza atan dün Trabzon’a geldi. Sheva’ya 3 taksitte 1 milyon euro ödenecek.

    'un uzun zamandır transferi için yoğun çaba harcadığı Nijeryalı forvet Anthony Nwakaeme nihayet bitti. 29 yaşındaki futbolcu ile daha önce 'da yapılan görüşmeler sonucunda 2+1 yıllığına ön sözleşme imzalanmıştı. Ancak Hapoel Beer Sheva ile anlaşma yapılamadığı için tecrübeli forvet, 'e dönmüştü. Pazarlıklar sonrası Sheva ile el sıkışıldı ve futbolcu önceki gece oynanan APOEL Nicosia maçı sonrası KKTC'den 'a geldi. Ardından öğle saatlerinde Trabzon'a ayak basan Nijeryalı oyuncuyu havalimanında Futbolcu İzleme Komitesi Üyesi Caner Çuvalcıoğlu karşıladı. Nwakaeme burada taraftarlarla da fotoğraf çekildikten sonra Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geçti.

    İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK
    29 yaşındaki oyuncu ile burada yapılacak son görüşmelerin ardından yarın sağlık kontrollerinden geçerek 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. golcü oyuncunun 1 milyon euro'luk bonservis bedelini ise 3 eşit taksitte ödeyecek. Forvette ve sol kanatta görev yapabilen yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon 33 maçta 14 gol atmayı başardı. 1.89 boyundaki Nwakaeme, 21 Mart 1989'da 'da doğdu. Romanya'da Cluj ve Petr. Ploiesti takımlarında bir süre forma giyen golcü 2013'ten bu yana 'de ter döküyor. Nwakeme, Raanana ve Sheva takımlarının formasını taşıdı. Nijerya Milli Takımı'nda da oynayan tecrübeli yıldız için yapılacak.

    KAP'A AÇIKLAMA: GÖRÜŞME BAŞLADI
    Bordo-mavili yönetim, Nwakaeme'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. 'a yapılan açıklamada, "Hapoel Beer-Sheva'dan Nwakaeme'nin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

    Yunus Emre SEL

    1. 18.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hoşgeldin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN