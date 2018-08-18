Dame N'Doye şov yapıyor – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    şov yapıyor

    Dame N'Doye şov yapıyor
    ekibinden Kopenhag'a giden gollerine devam ediyor. Aalborg maçında 3 golle yıldızlaşan Senegalli forvet, Odense filelerini de sarsmıştı. Tecrübeli santrfor, 'ın Avrupa Ligi 3. eleme turunda CSKA Sofya'yı 2-1 yendikleri ve tur atladıkları karşılaşmada da 23 ve 64. dakikalarda bulduğu gollerle şov yaptı.
    1. 18.8.2018
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