Burak Yılmaz geri döndü
Burak yalvardı
Teknik direktör Ünal Karaman, Burak Yılmaz'ın oynamak için hafta boyunca yalvardığını söyledi. Karaman, "Burak'ın hissettiği oynama arzusu çok önemli. Bizi mutlu ediyor. Kendisi bize bu sene de çok önemli katkılar sunacaktır" diye konuştu.
- 18.8.2018
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Toplam 8
Yorum
ya tutarsa Fenerbahçe maçında forvet oynatırsınız artık Gomisin yerine :)
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Toplam 22
Yorum
berbat geçmiş olsun bu takım bu sene kaçıncı olur belli değil. ligden düşmesek bari
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Toplam 8
Yorum
dely yav he he size gelseydi yıldızdı demi :D
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