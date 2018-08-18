Burak Yılmaz geri döndü – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    geri döndü

    <a href="/index/burak-yilmaz?id=d2994c04-c41c-4742-ab0e-75ac0f06fbd1" class="" rel="tag">Burak Yılmaz</a> geri döndü
    Slovenya kampında sakatlanan ve ameliyat olan , beklenenden erken sürede sahalara döndü. 33 yaşındaki forvet, maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı. 64. dakikada Rodallega'nın yerine giren Burak, gol atmayı başaramadı.

    Burak yalvardı
    Teknik direktör , 'ın oynamak için hafta boyunca yalvardığını söyledi. Karaman, "Burak'ın hissettiği oynama arzusu çok önemli. Bizi mutlu ediyor. Kendisi bize bu sene de çok önemli katkılar sunacaktır" diye konuştu.
    1. 18.8.2018
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