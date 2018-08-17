Medical Park Stadı'nda son olarak 18 Mayıs'ta geçen sezonun son haftasında Kardemir Karabükspor'u konuk eden bordo-mavililer, evinde bu sezon ilk kez lig mücadelesinde seyircisinin önüne çıktı.

Bordo-mavililer, takımlarının ilk hafta deplasmanda Medipol Başakşehir karşısında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmasına rağmen karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Yaz tatili ve fındık mevsimi nedeniyle memleketleri Trabzon'a gelen şehir dışındaki Trabzonluların da etkisiyle 41 bin seyirci kapasitesi bulunan stadın büyük bölümü doldu.

ÜNAL KARAMAN İLK KEZ

Ünal Karaman, Trabzonspor'un teknik direktörü olarak ligde Medical Park'ta ilk maçına çıktı.

Geçen sezon son haftada Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü olarak Trabzon'da sahaya çıkan Karaman, 90 gün sonra bu kez lig maçında Trabzonspor'un başında yer aldı.

BURAK YILMAZ, KADRODA

Trabzonspor'un Slovenya kampı sırasında sakatlanan ve ardından İstanbul'da kasığından ameliyat edilen golcü oyuncusu Burak Yılmaz, maç kadrosunda yer aldı.

Ligin ilk haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Burak Yılmaz, Demir Grup Sivasspor maçının 21 kişilik kadrosunda kendisine yer buldu.

KARAMAN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligin ilk haftasındaki Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Bordo-mavili çalıştırıcı, stoperde Mustafa Akbaş'ın yerine yeni transfer Hosseini'ye, Ibanez'in yerine Novak'a ve Kucka'nın yerine de Olcay Şahan'a görev verdi.

Bu arada bordo-mavili taraftarlar, geçen hafta hayatını kaybeden Gökhan Kılıç isimli taraftar için tribünde koreografi yaptı.

Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vararak Trabzon'a getirdiği Nijeryalı forvet oyuncusu Anthony Nwakaeme de maçı tribünden izledi.