Ünal Karaman ilk kez Medical Park'ta – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    ilk kez Medical Park'ta

    <a href="/index/unal-karaman?id=c7c1307a-891e-457c-b7d0-67bc2e8e6e48" class="" rel="tag">Ünal Karaman</a> ilk kez Medical Park'ta

    'de u konuk eden , 90 gün sonra bir lig maçında taraftarıyla buluştu.

    Medical Park Stadı'nda son olarak 18 Mayıs'ta geçen sezonun son haftasında 'u konuk eden bordo-mavililer, evinde bu sezon ilk kez lig mücadelesinde seyircisinin önüne çıktı.

    Bordo-mavililer, takımlarının ilk hafta deplasmanda karşısında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmasına rağmen karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

    Yaz tatili ve fındık mevsimi nedeniyle memleketleri Trabzon'a gelen şehir dışındaki Trabzonluların da etkisiyle 41 bin seyirci kapasitesi bulunan stadın büyük bölümü doldu.

    ÜNAL KARAMAN İLK KEZ
    , 'un teknik direktörü olarak ligde Medical Park'ta ilk maçına çıktı.

    Geçen sezon son haftada 'un teknik direktörü olarak Trabzon'da sahaya çıkan Karaman, 90 gün sonra bu kez lig maçında 'un başında yer aldı.

    BURAK YILMAZ, KADRODA
    Trabzonspor'un Slovenya kampı sırasında sakatlanan ve ardından 'da kasığından ameliyat edilen golcü oyuncusu , maç kadrosunda yer aldı.

    Ligin ilk haftasında oynanan maçında forma giyemeyen , maçının 21 kişilik kadrosunda kendisine yer buldu.

    KARAMAN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
    Trabzonspor Teknik Direktörü , ligin ilk haftasındaki Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

    Bordo-mavili çalıştırıcı, stoperde 'ın yerine yeni transfer Hosseini'ye, Ibanez'in yerine Novak'a ve Kucka'nın yerine de 'a görev verdi.

    Bu arada bordo-mavili taraftarlar, geçen hafta hayatını kaybeden Gökhan Kılıç isimli taraftar için tribünde koreografi yaptı.

    Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vararak Trabzon'a getirdiği Nijeryalı forvet oyuncusu Anthony Nwakaeme de maçı tribünden izledi.

    1. 17.8.2018 22:44
    2. Güncelleme: 17.8.2018 22:44
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