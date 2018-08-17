Özkan Sümer: "Beklentim dışında olaylar gelişti" – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    : "Beklentim dışında olaylar gelişti"

    Özkan Sümer: "Beklentim dışında olaylar gelişti"

    , görevde olduğu dönemde yaşanan fikir ayrılıkları ve beklentisi dışında yaşanan olaylar nedeniyle istifa ettiğini belirterek, "Göreve başlarken kulübün içinde olduğu kötü durumu biliyorduk ve bu şekilde göreve başladık.

    "BEKLENTİM DIŞINDA OLAYLAR GELİŞTİ"
    Beklentim dışında olaylar gelişti. Olaylara kurumsal olarak yaklaşırken farklı bir yaklaşım içinde olanlar oldu. Bu nedenle zorlandık. İhtiyacın neler olduğu noktasında sorunlar yaşadık ve beklentime uygun olmayan olayların gelişmesi nedeniyle görevi bırakma kararı aldım" açıklamasını yaptı.


    "TRABZONSPOR'UN ZARAR GÖRMESİNİ İSTEMİYORUM"
    'un zarar görmemesi için istifa nedenlerini belirtmek istemediğini vurgulayan Sümer, "İstifamı sundum ancak herhangi bir gerekçe belirtmedim. Böyle bir dönemde Trabzonspor'un zarar görmesini istemiyorum" ifadelerini kullandı.


    "GERİ DÖNMEYECEĞİM"
    İstifa kararının arkasında olduğunu ve herhangi bir durumda göreve dönmeyeceğini vurgulayan Sümer, DHA'ya şunları söyledi;
    "Yönetime istifa dilekçemi sundum. Herhangi bir dönüş olmadı ama kararım kesin. Geri dönmeyeceğim" şeklinde konuştu.

    1. 17.8.2018 10:44
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