Özkan Sümer: "Beklentim dışında olaylar gelişti"
Özkan Sümer, görevde olduğu dönemde yaşanan fikir ayrılıkları ve beklentisi dışında yaşanan olaylar nedeniyle istifa ettiğini belirterek, "Göreve başlarken kulübün içinde olduğu kötü durumu biliyorduk ve bu şekilde göreve başladık.
"BEKLENTİM DIŞINDA OLAYLAR GELİŞTİ"
Beklentim dışında olaylar gelişti. Olaylara kurumsal olarak yaklaşırken farklı bir yaklaşım içinde olanlar oldu. Bu nedenle zorlandık. İhtiyacın neler olduğu noktasında sorunlar yaşadık ve beklentime uygun olmayan olayların gelişmesi nedeniyle görevi bırakma kararı aldım" açıklamasını yaptı.
"TRABZONSPOR'UN ZARAR GÖRMESİNİ İSTEMİYORUM"
Trabzonspor'un zarar görmemesi için istifa nedenlerini belirtmek istemediğini vurgulayan Sümer, "İstifamı sundum ancak herhangi bir gerekçe belirtmedim. Böyle bir dönemde Trabzonspor'un zarar görmesini istemiyorum" ifadelerini kullandı.
"GERİ DÖNMEYECEĞİM"
İstifa kararının arkasında olduğunu ve herhangi bir durumda göreve dönmeyeceğini vurgulayan Sümer, DHA'ya şunları söyledi;
"Yönetime istifa dilekçemi sundum. Herhangi bir geri dönüş olmadı ama kararım kesin. Geri dönmeyeceğim" şeklinde konuştu.
- 17.8.2018 10:44
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Şenol Güneş: "Bu bizim için bir ders oldu"
Toplam 12
Yorum
BJK'li bizim inatçi hoca bunamaya basladi. Necip'ten sonra Roco'yu da gördük. Hiç mi bir genç kazandirmaz takima? Genç Fatih stoperde gayet iyigibi
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Şenol Güneş: "Bu bizim için bir ders oldu"
Toplam 12
Yorum
BJK'li Hocam tamam elinde oyuncu yok da oyuncularin pozisyonlari ile bu kadar oynanir mi be? Birde artik gençlere bir sans versen diyorum...
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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Partizan oldu
Toplam 6
Yorum
Taraftar Lige acaip baslangiç oldu bu ön elemeler. 1 aydir takim 3 günde bir oynuyor. Hoca hemen hemen ayni 11 ile bizim 35'likleri yorup bitiriyor..
Özkan Sümer: "Beklentim dışında olaylar gelişti" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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