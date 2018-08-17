90 gün sonra ilk resmi maç

Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezon 18 Mayıs'ta oynadığı Kardemir Karabükspor maçıyla veda ettiği Medical Park Stadyumu'na ilk kez bugün çıkıyor. 90 gün sonra kendi sahasında taraftarı ile buluşacak bordo-mavililerde yeni transfer Toure ve Hosseini de taraftarların önüne çıkmanın heyecanını yaşayacak. İki futbolcunun da bugün ilk 11'de başlaması bekleniyor.