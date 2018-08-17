90 gün sonra ilk resmi maç – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    90 gün sonra ilk resmi maç

    90 gün sonra ilk resmi maç

    ekibi geçtiğimiz sezon 'ta oynadığı maçıyla veda ettiği 'na ilk kez bugün çıkıyor.

    ekibi geçtiğimiz sezon 'ta oynadığı maçıyla veda ettiği 'na ilk kez bugün çıkıyor. 90 gün sonra kendi sahasında taraftarı ile buluşacak bordo-mavililerde yeni transfer Toure ve Hosseini de taraftarların önüne çıkmanın heyecanını yaşayacak. İki futbolcunun da bugün ilk 11'de başlaması bekleniyor.

    1. 17.8.2018
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