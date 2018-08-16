Trabzonspor'un "Yavru Fırtına Tribünü" yarın açılacak – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    'un "" yarın açılacak

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'un "<a href="/index/yavru-firtina-tribunu?id=711032ed-6e06-40af-a72c-81a970703b8e" class="" rel="tag">Yavru Fırtına Tribünü</a>" yarın açılacak

    'un Medical Park Stadı'nda oluşturulan "" yarınki maçıyla açılacak.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda minik taraftarlara özel olarak tasarlanan "'nün, 'de yarın oynanacak maçı ile hizmete gireceği belirtildi.

    Minik taraftarlar için hazırlanan bin 200 koltuk kapasiteli tribünde oyun, eğitim ve eğlence alanlarının yer aldığı vurgulanan açıklamada, bu tribünden kombine alacakların maç öncesi seremoniye katılma hakkı, forma hediyesi, özel etkinliklere katılma şansı, TS Club indirimleri gibi çeşitli ayrıcalıklardan da yararlanacağı aktarıldı.

    Açıklamada, kulüp basın sözcüsü Zeyyat Kafkas'ın konuya ilişkin şu değerlendirmesi de yer aldı:

    "Uzun zamandır gerçekleştirmek istediğimiz ''nün yeni sezon itibarıyla hizmete girmesinden dolayı son derece mutluyuz. 'un geleceğine sahip çıktığını gösteren çok anlamlı bir proje bu. Yüzlerce çocuğumuz bordo-mavi sevgisini bu tribünlerde kazanacak. Tribün dostluklarını ilk defa burada tadacak. Bu tribünde kimsesiz çocuklarımızı, çocuk sevgi evlerinde büyüyen güzel kardeşlerimizi de ağırlayacağız. Onlar da burada sevgisini tadacak ve taraftar bilincini kazanacaklar. Yarın kendi evimizde sezonun ilk mücadelesine çıkarken, yavru fırtınaların desteği ile iyi bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum."

    1. 16.8.2018 20:05
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