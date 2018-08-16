Trabzonspor, Sivasspor'u konuk ediyor
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    , 'u konuk ediyor

    Trabzonspor, Sivasspor'u konuk ediyor

    Spor Toto 'in ilk haftasında deplasmanda 'e 2-0 mağlup olan , ikinci haftada yarın sahasında 'u konuk edecek.

    Medical Park Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem yönetecek.

    Bordo-mavili takımda Vahid Amiri ile Kamil sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

    Slovenya kampından ayrılarak kasıklarından ameliyat edilen ve ligin ilk haftasında forma giyemeyen ise takımla çalışmalara başladı. Golcü futbolcunun ağrılarının artmaması durumunda maçı kadrosunda yer alabileceği ifade edildi.

    'un yarınki karşılaşmaya , Joao Pereira, Zargo Toure, , Ogenyi Onazi, Luis Ibanez, Juraj Kucka, , Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Hugo Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.

    90 gün sonra taraftarıyla buluşuyor

    Trabzonspor, 'de 90 gün sonra Medical Park Stadı'nda bordo-mavili taraftarlarla buluşacak.

    Geçen sezon 18 Mayıs'ta ile karşılaşan Karadeniz ekibi, bu sezon ilk kez taraftarı önünde bir lig maçına çıkacak.

    Son galibiyet Karaman'ın takımına karşı

    Trabzonspor, sahasındaki son galibiyeti geçen sezon 'ın görev yaptığı Kardemir Karabükspor karşısında 3-0'lık sonuçla almıştı.

    Medical Park Stadı'nda Kardemir Karabükspor'un başında sahaya çıkan Ünal Karaman, 90 gün sonra bu kez bordo-mavili takımın başında olacak.

    Ünal Karaman ayrıca, karşılaşmasıyla Trabzonspor'da teknik direktör olarak Medical Park Stadı'nda ilk sınavına çıkacak.

    Biletlere yoğun ilgi

    Bu sezon sahasında ilk resmi maçına çıkacak Trabzonspor'da karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösteriliyor.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Taraftarlarımızın göstermiş olduğu yoğun ilgi üzerine cuma günü saat 21.45'te oynayacağımız Demir Grup Sivasspor maçı için bugün saat 22.00'ye, maç günü ise maç saatine kadar tüm satış noktalarımızdan bilet yüklemesi yapılabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

    1. 16.8.2018 11:27
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