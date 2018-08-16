Medical Park Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Bordo-mavili takımda Vahid Amiri ile Kamil Ahmet Çörekçi sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Slovenya kampından ayrılarak kasıklarından ameliyat edilen ve ligin ilk haftasında forma giyemeyen Burak Yılmaz ise takımla çalışmalara başladı. Golcü futbolcunun ağrılarının artmaması durumunda Sivasspor maçı kadrosunda yer alabileceği ifade edildi.

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Onur Recep Kıvrak, Joao Pereira, Zargo Toure, Mustafa Akbaş, Ogenyi Onazi, Luis Ibanez, Juraj Kucka, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Hugo Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.

90 gün sonra taraftarıyla buluşuyor

Trabzonspor, Süper Lig'de 90 gün sonra Medical Park Stadı'nda bordo-mavili taraftarlarla buluşacak.

Geçen sezon 18 Mayıs'ta Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Karadeniz ekibi, bu sezon ilk kez taraftarı önünde bir lig maçına çıkacak.

Son galibiyet Karaman'ın takımına karşı

Trabzonspor, sahasındaki son galibiyeti geçen sezon teknik direktör Ünal Karaman'ın görev yaptığı Kardemir Karabükspor karşısında 3-0'lık sonuçla almıştı.

Medical Park Stadı'nda Kardemir Karabükspor'un başında sahaya çıkan Ünal Karaman, 90 gün sonra bu kez bordo-mavili takımın başında olacak.

Ünal Karaman ayrıca, Demir Grup Sivaspor karşılaşmasıyla Trabzonspor'da teknik direktör olarak Medical Park Stadı'nda ilk sınavına çıkacak.

Biletlere yoğun ilgi

Bu sezon sahasında ilk resmi maçına çıkacak Trabzonspor'da karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösteriliyor.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Taraftarlarımızın göstermiş olduğu yoğun ilgi üzerine cuma günü saat 21.45'te oynayacağımız Demir Grup Sivasspor maçı için bugün saat 22.00'ye, maç günü ise maç saatine kadar tüm satış noktalarımızdan bilet yüklemesi yapılabilecektir." ifadeleri kullanıldı.