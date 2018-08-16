Burak Yılmaz forma istedi – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    forma istedi

    Burak Yılmaz forma istedi

    Fırtına, maçının hazırlıkları devam ediyor.

    Fırtına, maçının hazırlıkları devam ediyor. 'ın takım ile çalışmalara başlaması sevinçle karşılandı. 33 yaşındaki forvetin, ile görüşerek yarın forma giymek istediğini söylediği belirtildi. Burak'ın özel bandajla çalışması dikkat çekti.

    1. 16.8.2018
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