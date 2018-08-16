Fırtına, Sivas maçının hazırlıkları devam ediyor. Burak Yılmaz'ın takım ile çalışmalara başlaması sevinçle karşılandı. 33 yaşındaki forvetin, Ünal Karaman ile görüşerek yarın forma giymek istediğini söylediği belirtildi. Burak'ın özel bandajla çalışması dikkat çekti.