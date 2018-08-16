Burak Yılmaz forma istedi
Fırtına, Sivas maçının hazırlıkları devam ediyor.
Fırtına, Sivas maçının hazırlıkları devam ediyor. Burak Yılmaz'ın takım ile çalışmalara başlaması sevinçle karşılandı. 33 yaşındaki forvetin, Ünal Karaman ile görüşerek yarın forma giymek istediğini söylediği belirtildi. Burak'ın özel bandajla çalışması dikkat çekti.
- 16.8.2018
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Ufuk Sarıca: “İki maçı kazanıp Çin’e gitmek istiyoruz”
Toplam 1
Yorum
Dr.ALban Bu takım maç falan kazanmaz. Hidayet bey orda olduğu sürece size destek yok. Şifreli kanaldan verin maçları daha güzel olur kimse izlemesin
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Beşir kalmak istemiş
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Ceyhun Sümer'in halen ne isi var Trabzon'da. Bize kac futbolcu kazandirdi son senerleri? Kac yetenekli oyuncuyu torpili olmadigi icin gönderdi?
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Fenerbahçe'den Slimani açıklaması!
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ismail girgin turşusunu kurun tur gittikten sonra olmadı sayın başkan yine kahrolduk
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