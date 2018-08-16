Biletlere ilgi yoğun – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    Biletlere ilgi yoğun

    Biletlere ilgi yoğun

    , ligin 2. haftasında yarın saat 21.45'te 'u konuk edecek.

    , ligin 2. haftasında yarın saat 21.45'te 'u konuk edecek. Bordo-mavili taraftarlar, karşılaşmanın biletlerine çok yoğun ilgi gösteriyor. Atatürk Alanı'nda yer alan gişeye giden taraftarlar kuyruğuna girerek takımını yalnız bırakmamak için bilet aldılar.

    1. 16.8.2018
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