Biletlere ilgi yoğun

Fırtına, ligin 2. haftasında yarın saat 21.45'te Sivasspor'u konuk edecek. Bordo-mavili taraftarlar, karşılaşmanın biletlerine çok yoğun ilgi gösteriyor. Atatürk Alanı'nda yer alan gişeye giden taraftarlar bilet kuyruğuna girerek takımını yalnız bırakmamak için bilet aldılar.