Yavru veto yedi – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Yavru veto yedi

    Yavru veto yedi
    Kamil Ahmet'in sakatlığının uzun süreceğinin belli olmasının ardından Gençlerbirliği ile sözleşmesini fesheden 'nun edilmesi gündeme gelmişti. Yönetim kurulu içerisinden bazı isimler 26 yaşındaki sağ bekin alınmasına sıcak bakarken bazıları ise karşı çıktı. Bordo-mavili taraftarların da yoğun tepki göstermesini göz önüne alan yönetim kurulu transferi askıya aldı. Bu arada Zeki'nin 'in yeni takımı Erzurum ile temas halinde olduğu öğrenildi.
    1. 15.8.2018
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