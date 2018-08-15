Ünal Karaman: "Şampiyon olmadan bırakmam"
Teknik adam olarak en önemli hedefinin bordo-mavili ekip ile kupalar kazanmak olduğunu dile getiren Karaman, “Allah nasip ederse şampiyon olmadan takımı bırakmayacağım” dedi..
F.BAHÇE YENİLGİSİNİ UNUTMAM
Trabzonspor forması giydiği 1996 yılında kaybettikleri Fenerbahçe derbisi sonrasında çok üzüldüğüne değinen bordo-mavili hoca şunları söyledi: "Uzun zaman üzüldüm. Zaman zaman doğaya çıkıp fırsat buldukça doğadaki sessizliği ve haykırışları dinlemeye gayret ederim, onların bazen sesinde, bazen sessizliğinde ruhumu dinlendirmeye gayret ederim ama o içimdeki, beynimdeki o acı dinmedi. Kendim açısında değil ama bu şehrin insanının böyle bir mutluluğu hak ettiğini düşünüyorum. Ama gücümüz oraya kadarmış, yetmedi. Artık bu saatten sonra başarmak için önümüze bakmalıyız. Bunun için çaba göstermeliyiz."
TEMİZ SAYFA AÇARDIK
Karaman, 2010-11 sezonuna ilişkin şu görüşleri paylaştı: "Peygamber Efendimiz, hadiste der ki 'Adalet güzeldir, yönetende daha güzel durur.' Ben o gün de söyledim; 'Bize verecekleri bir kupa bizi şampiyon yapmayacak.' Ben sadece o gün şunu bekleyebilirdim, 'Geçmiş dönemde Türkiye'nin şartları böyleydi, biz de o şartlar içerisinde olumsuzluklar yaşadık. Onların yaşanmasına biz de ucundan, kıyısından bulaştık ama bunu bir milat kabul edelim, 'bugünden itibaren temiz beyaz bir sayfa açalım, gelecek nesillere de tertemiz bir futbol bırakalım' diyebilirdik."
PARA DEĞİL YÜREK LAZIM
Karaman, altyapıya bakış açısıyla ilgili de konuştu. 52 yaşındaki hoca "Açık olmak gerekirse şu anda 1461 Trabzon'daki oyuncuları detaylı tanımadım. Ama işbirliği maksimum düzeyde gidecek ve oraya da mutlaka dokunuşlarımız olacak. Allah nasip ederse bu takımın ana iskeletini oluşturan, her şeyiyle kulübünü sahiplenmiş, formasının gücünü bilen ve cebini dolduran değil; yüreğiyle formanın içini dolduran bir nesil oluşturmanın gayretindeyiz" dedi.
- 15.8.2018
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
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Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
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