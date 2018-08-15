Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'da Sivasspor maçı hazırlıkları

    Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları

    , 'de 17 Ağustos Cuma günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

    , 'de 17 Ağustos Cuma günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

    'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas varyasyonları ve taktiksel oyunlar üzerine çalıştı.

    Kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve eski Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay'ın da bir bölümünü izlediği antrenman, esneme hareketleriyle son buldu.

    Bordo-mavililer, yarın yapacakları tek antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

    1. 15.8.2018 20:27
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