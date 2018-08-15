Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 17 Ağustos Cuma günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas varyasyonları ve taktiksel oyunlar üzerine çalıştı.

Kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve eski Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay'ın da bir bölümünü izlediği antrenman, esneme hareketleriyle son buldu.

Bordo-mavililer, yarın yapacakları tek antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.