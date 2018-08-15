Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 17 Ağustos Cuma günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 17 Ağustos Cuma günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas varyasyonları ve taktiksel oyunlar üzerine çalıştı.
Kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve eski Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay'ın da bir bölümünü izlediği antrenman, esneme hareketleriyle son buldu.
Bordo-mavililer, yarın yapacakları tek antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
- 15.8.2018 20:27
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Ufuk Sarıca: “İki maçı kazanıp Çin’e gitmek istiyoruz”
Toplam 1
Yorum
Dr.ALban Bu takım maç falan kazanmaz. Hidayet bey orda olduğu sürece size destek yok. Şifreli kanaldan verin maçları daha güzel olur kimse izlemesin
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Beşir kalmak istemiş
Toplam 3
Yorum
Ceyhun Sümer'in halen ne isi var Trabzon'da. Bize kac futbolcu kazandirdi son senerleri? Kac yetenekli oyuncuyu torpili olmadigi icin gönderdi?
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Fenerbahçe'den Slimani açıklaması!
Toplam 3
Yorum
ismail girgin turşusunu kurun tur gittikten sonra olmadı sayın başkan yine kahrolduk
Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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