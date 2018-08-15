Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, aldığı istifa kararını yönetime sundu. Yönetimin Sümer'i ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.



Trabzonspor'da Genel Koordinatörlük görevini yürüten Özkan Sümer, iddiaya göre transfer konusunda yönetimle anlaşmazlık yaşadı. Sümer, bunun üzerine istifa kararı aldı ve yönetime sundu. Yönetimin ikna etmek için Sümer'le görüştüğü öğrenildi.