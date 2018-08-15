Trabzonspor'da Özkan Sümer istifa kararı aldı
Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, aldığı istifa kararını yönetime sundu. Yönetimin Sümer'i ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.
Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, aldığı istifa kararını yönetime sundu. Yönetimin Sümer'i ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.
Trabzonspor'da Genel Koordinatörlük görevini yürüten Özkan Sümer, iddiaya göre transfer konusunda yönetimle anlaşmazlık yaşadı. Sümer, bunun üzerine istifa kararı aldı ve yönetime sundu. Yönetimin ikna etmek için Sümer'le görüştüğü öğrenildi.
- 15.8.2018 21:35
- Güncelleme: 15.8.2018 21:55
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Ufuk Sarıca: “İki maçı kazanıp Çin’e gitmek istiyoruz”
Toplam 1
Yorum
Dr.ALban Bu takım maç falan kazanmaz. Hidayet bey orda olduğu sürece size destek yok. Şifreli kanaldan verin maçları daha güzel olur kimse izlemesin
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Beşir kalmak istemiş
Toplam 3
Yorum
Ceyhun Sümer'in halen ne isi var Trabzon'da. Bize kac futbolcu kazandirdi son senerleri? Kac yetenekli oyuncuyu torpili olmadigi icin gönderdi?
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Fenerbahçe'den Slimani açıklaması!
Toplam 3
Yorum
ismail girgin turşusunu kurun tur gittikten sonra olmadı sayın başkan yine kahrolduk
Trabzonspor'da Özkan Sümer istifa kararı aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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