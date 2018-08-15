Trabzonspor'da Özkan Sümer istifa kararı aldı – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Trabzonspor'da Özkan Sümer istifa kararı aldı

    Trabzonspor'da Özkan Sümer istifa kararı aldı

    Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, aldığı istifa kararını yönetime sundu. Yönetimin Sümer'i ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

    Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, aldığı istifa kararını yönetime sundu. Yönetimin Sümer'i ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

    Trabzonspor'da Genel Koordinatörlük görevini yürüten Özkan Sümer, iddiaya göre transfer konusunda yönetimle anlaşmazlık yaşadı. Sümer, bunun üzerine istifa kararı aldı ve yönetime sundu. Yönetimin ikna etmek için Sümer'le görüştüğü öğrenildi.

    1. 15.8.2018 21:35
    2. Güncelleme: 15.8.2018 21:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor'da Özkan Sümer istifa kararı aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN