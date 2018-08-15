Kucka’ya sert uyarı – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    ’ya sert uyarı

    Kucka’ya sert uyarı
    İlk maçta karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından Ünal Karaman, yenilginin faturasını Kucka'ya kesti. Slovak ön liberoyu sert bir şekilde uyaran tecrübeli çalıştırıcının, "Orta sahada gereksiz top kayıpları yapmanı ve topu ayağında çok fazla tutmanı istemiyorum" dediği öğrenildi.
    1. 15.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kucka’ya sert uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN