Burak seferberliği

33 yaşındaki forvetin cuma günü Sivasspor ile oynanacak maça yetişmesi için oldukça yoğun çaba gösteriliyor.

Fırtına, cuma günü saat 21.45'te Sivasspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Kamil Ahmet ve Amiri katılmazken, düğün yapacak olması nedeniyle izinli Mustafa Akbaş da yoktu. Başakşehir sınavında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Burak Yılmaz ise ayrı çalıştı. Oldukça hırslı olan golcü oyuncunun Sivas maçına yetiştirilmesi için yoğun bir tempo uygulanacağı ifade edildi. Bu arada idmanda pas çalışmasının ardından ayak tenisi oynandı.