Beşir kalmak istemiş – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Beşir kalmak istemiş

    Beşir kalmak istemiş
    'in Samsun'a satılması ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. Gönderileceğini öğrenen Muhammet, Özkan Sümer'e kalmak istediğini söyledi. Sümer'in yanıtı "Stoper olsaydın takımda kalırdın" oldu.
    1. 15.8.2018
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