Yusuf için karar verilecek – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Yusuf için karar verilecek

    Yusuf için karar verilecek
    Yönetim, ?'ın için yaptığı 11 milyon euro + bir sonraki satıştan yüzde 25 pay teklifini değerlendirme kararı aldı. Resmi önerinin 14 milyon euro + bir sonraki satıştan yüzde 30 pay seviyesine çekilmesini talep eden bordo-mavililer yarın toplantı yapacak ve karar verecek.
    1. 14.8.2018
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