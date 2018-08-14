Ömer Sağıroğlu, kombine kart kampanyasına 1061 kart alarak destek veren Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

Sağıroğlu, yeni sezonun açıldığı bugünlerdeki desteği çok anlamlı bulduğunu belirterek, "Takımımızın içinde bulunduğu finans sorunlarını aşmak için bütün Trabzonsporluların desteğine ihtiyacımız var. Sağolsunlar, başkanımız 1061 kombine bileti alarak belediye personeline hediye ettiler ve kampanyamıza destek oldular. Bu konuda öncülük ettiler. Her zaman olduğu gibi maddi ve manevi olarak desteklerini ortaya koydular. Umarım belediye başkanımızın bu özverili desteği herkes için örnek olur ve kombine kampanyamız dalga dalga şehrimizin tamamına yayılır." diye konuştu.

"Trabzonspor'u içinde bulunduğu mali darboğazdan hep birlikte çıkaracağız." ifadesini kullanan Sağıroğlu, şunları kaydetti:

"Herkes elini taşın altına koymalı. Trabzonspor şehrimizin marka değeridir ve tanıtım yüzüdür. Bu marka değeri daha yükseklere taşımak bizim görevimizdir. Bu nedenle bütün Trabzonsporluları kombine kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum. Takımımıza sahip çıkalım. Yeni sezonda Trabzonspor'un başarısı için taraftar desteği çok önemli. Takımımıza gönül verenleri hem maddi olarak hem de manevi olarak destek vermeye çağırıyoruz. Eğer takımımızın finansal sorunlarını çözersek sportif başarı da buna bağlı olarak beraberinde gelecektir."