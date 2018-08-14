Trabzonspor, Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    , hazırlıklarını sürdürüyor

    Trabzonspor, Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor

    'in 2. haftasında kendi sahasında ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

    'in 2. haftasında 17 Ağustos Cuma günü sahasında ile karşılaşacak olan , bu mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde 'nde yapılan sabah antrenmanına, Vahit Amiri ve Kamil Ahmet sakatlıkları, Mustafa Aktaş ise izinli olduğundan dolayı katılmadı.
    1 buçuk saat süren antrenman düz koşu ile başlarken daha sonra ayak tenisi ve pas çalışmaları yapıldı. Golcü futbolcu ise antrenmanın sonlarına doğru şut çalışması yaptı.
    1. 14.8.2018 11:34
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