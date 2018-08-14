Trabzonspor, Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında kendi sahasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
1 buçuk saat süren antrenman düz koşu ile başlarken daha sonra ayak tenisi ve pas çalışmaları yapıldı. Golcü futbolcu Burak Yılmaz ise antrenmanın sonlarına doğru şut çalışması yaptı.
- 14.8.2018 11:34
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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçemiz ricası!
Toplam 3
Yorum
pomak sonra bu adamı oynatıyorlar fenere karşı hiç bir şey yapmıyor,ya kırmızı ya rakibe gollük pas..
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Mesut Bakkal Emre Akbaba için devrede!
Toplam 3
Yorum
Dr.Alban Almayın seneye bedava alın, Wagner love olayından beri bu Alanya başkanı uyuz etti, para kazandırmayın bunlarra
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VAR'a Dünya Kupası ayarı
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Yorum
Renkliye VAR Masada kazanmaya alışmış renkliler için yeni teknoloji Videoyla Aşıran Renkli.. palabıyık sahada tepki çekiyor diye masaya alan tff defolgit
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