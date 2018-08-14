Pasın adresi Toure – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Pasın adresi Toure

    Pasın adresi Toure
    Lorient'ten transfer edilen , resmi olarak formayı ilk kez Başakşehir karşılaşmasında giydi. Güçlü fiziğinin yanı sıra hızlı görüntüsüyle de dikkat çeken 28 yaşındaki futbolcu, pas isabetinde ise Trabzonspor'un en iyi ismi oldu. 43 pasın 42'sinde adresi bulan Toure, yüzde 98'lik bir istatistik yakaladı. Tecrübeli oyuncu, "Her geçen gün daha iyi olacağım" ifadesini kullandı.
    1. 14.8.2018
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