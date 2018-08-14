Sümer: Trabzonspor’un böyle zamanda desteğe ihtiyacı var. İyileştirme öyle ‘pat’ diye olmuyor.

Genel Koordinatör Özkan Sümer, iyi şeylerin gerçekleşmesi için zamana ihtiyaç olduğunu, böyle durumlarda kulübe destek verilmesi gerektiğini söyledi. Sümer, "İyileştirme 'pat' diye ortaya çıkacak bir şey değil. İyileştirmenin en büyük, en önemli malzemesi de imkan. Bazen doğruyu bilirsin ama doğruyu yapma imkanından mahrumsun. Bazen de imkanın el verir ama doğruyu yapabilecek bilgi ve ilişkiden mahrumsun. Biz hep ikinciyi kullandık. İlk söylediğimi kullanabilmek için biraz zamana ihtiyaç var" dedi. Sümer, şöyle devam etti: "Destek en önemli ihtiyaçlardan bir tanesidir. Trabzonspor'un böyle zamanda desteğe ihtiyacı var. Bu destek olduğu zaman her şey daha kolay halledilir."