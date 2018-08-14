Özkan Sümer: "Destek böyle zamanda lazım" – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    : "Destek böyle zamanda lazım"

    Özkan Sümer: "Destek böyle zamanda lazım"

    Sümer: ’un böyle zamanda desteğe ihtiyacı var. İyileştirme öyle ‘pat’ diye olmuyor.

    Genel Koordinatör Özkan Sümer, iyi şeylerin gerçekleşmesi için zamana ihtiyaç olduğunu, böyle durumlarda kulübe destek verilmesi gerektiğini söyledi. Sümer, "İyileştirme 'pat' diye ortaya çıkacak bir şey değil. İyileştirmenin en büyük, en önemli malzemesi de imkan. Bazen doğruyu bilirsin ama doğruyu yapma imkanından mahrumsun. Bazen de imkanın el verir ama doğruyu yapabilecek bilgi ve ilişkiden mahrumsun. Biz hep ikinciyi kullandık. İlk söylediğimi kullanabilmek için biraz zamana ihtiyaç var" dedi. Sümer, şöyle devam etti: "Destek en önemli ihtiyaçlardan bir tanesidir. Trabzonspor'un böyle zamanda desteğe ihtiyacı var. Bu destek olduğu zaman her şey daha kolay halledilir."
    1. 14.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Özkan Sümer: "Destek böyle zamanda lazım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN