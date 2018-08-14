Büyük hayal kırıklığı! – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Büyük hayal kırıklığı!

    Büyük hayal kırıklığı!

    ekibinin ’in ilk haftasında maçında sergilediği , sert eleştirilere neden oldu.

    Sezona ?2-0'lık Medipol Başakşehir yenilgisi ile başlayan 'da büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Bordo- mavili taraftarlar sosyal medya üzerinden yaptıkları yorumlarda takımın bu performansı ile beklenenden çok uzak bir görüntü ortaya koyduğuna vurgu yaparken, yerel medya da ilk haftadan çok ciddi bir uyarı aldıklarını ifade etti. Kuzey Ekspres "iki kafa ile yıkıldık", Karadeniz "Ders almak lazım" Günebakış "Erken uyarı", Son Nokta "Desenize işimiz var" ve Taka "Değişen bir şey yok!" başlıklarını kullandı. Ayrıca Ünal Karaman oyuna geç müdahale ettiği için eleştirildi.

    KARAMAN: SAKATLAR DÖNÜNCE DÜZELECEĞİZ
    Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman, eksikliklerin farkında olduklarını ve bu durumu düzeltmek için mücadele edeceklerini belirtti. 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Sakatlarımız döndüğünde çok daha rekabetçi bir takım olacağız. Oyuncularıma inancım tam. Sezonun ilk maçına bakarak yorumlamak yanlış" diye konuştu.

    111 MAÇ SONRA İLK KEZ
    Fırtına, maçında etkisiz bir sergiledi. Net pozisyonlar bulmakta zorlanan, olgun ataklar geliştiremeyen bordo-mavili ekip kaleye 10 şut çekerken; hiç isabet sağlayamadı. böylece 'de 5 Nisan 2015'te 1-0 kaybedilen sınavının ardından (111 maç sonra) rakip kaleye isabetli şut çekememiş oldu.
    1. 14.8.2018
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