Büyük hayal kırıklığı!
Karadeniz ekibinin Süper Lig’in ilk haftasında Başakşehir maçında sergilediği futbol, sert eleştirilere neden oldu.
KARAMAN: SAKATLAR DÖNÜNCE DÜZELECEĞİZ
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman, eksikliklerin farkında olduklarını ve bu durumu düzeltmek için mücadele edeceklerini belirtti. 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Sakatlarımız döndüğünde çok daha rekabetçi bir takım olacağız. Oyuncularıma inancım tam. Sezonun ilk maçına bakarak yorumlamak yanlış" diye konuştu.
111 MAÇ SONRA İLK KEZ
Fırtına, Başakşehir maçında etkisiz bir futbol sergiledi. Net pozisyonlar bulmakta zorlanan, olgun ataklar geliştiremeyen bordo-mavili ekip kaleye 10 şut çekerken; hiç isabet sağlayamadı. Trabzonspor böylece Süper Lig'de 5 Nisan 2015'te 1-0 kaybedilen Konya sınavının ardından (111 maç sonra) rakip kaleye isabetli şut çekememiş oldu.
- 14.8.2018
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Ünal Karaman: “Maalesef istediğimiz pozisyonları yakalayamadık”
Toplam 10
Yorum
TsKlüp istediğin pozisyonları yakalayamadın değil yakalatmadılar..oofff gene başa döndük.bu orta saha nerede arkadaş tatildemi?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici iyiki de yapmamışlar ! o transfer paralarının nakitmi yatırıldığını zannediyorsun ? marstamı yaşıyorsun ? nereden bulacaklar o kadar nakiti?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici dövizin fiyatı ikiye katlandı yıl sonu üçe de katlanabilir ! ona göre 1.5 milyon senelik ücretten fazlasını vermeyin ! istemeyen gelmesin !
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