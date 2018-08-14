Atla gel Anthony
Trabzonspor’a 2+1 yıllık imza atan 29 yaşındaki forvet, kulübü Sheva ile bonservis sorununu çözmek için çaba gösteriyor. Bordo-mavili kulüp bu noktada oyuncudan yardım istemişti.
33 MAÇTA 14 GOL ATTI
Forvette ve sol kanatta görev yapabilen yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon 33 maçta 14 gol atmayı başardı. 1.89 boyundaki Nwakaeme, 21 Mart 1989'da Nijerya'da doğdu. Romanya'da Cluj ve Petr. Ploiesti takımlarında bir süre forma giyen golcü 2013 yılından bu yana İsrail'de ter döküyor. Nwakeme, Raanana ve Sheva takımlarının formasını taşıdı. Transfermarkt'a göre değeri 1.5 milyon euro. Futbolcu, Nijerya Milli Takımı'nda 1 maça çıktı.
Yunus Emre SEL
- 14.8.2018
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Ünal Karaman: “Maalesef istediğimiz pozisyonları yakalayamadık”
Toplam 10
Yorum
TsKlüp istediğin pozisyonları yakalayamadın değil yakalatmadılar..oofff gene başa döndük.bu orta saha nerede arkadaş tatildemi?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici iyiki de yapmamışlar ! o transfer paralarının nakitmi yatırıldığını zannediyorsun ? marstamı yaşıyorsun ? nereden bulacaklar o kadar nakiti?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici dövizin fiyatı ikiye katlandı yıl sonu üçe de katlanabilir ! ona göre 1.5 milyon senelik ücretten fazlasını vermeyin ! istemeyen gelmesin !
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