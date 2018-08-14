Atla gel Anthony – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Atla gel Anthony

    Atla gel Anthony

    ’a 2+1 yıllık imza atan 29 yaşındaki forvet, kulübü Sheva ile bonservis sorununu çözmek için çaba gösteriyor. Bordo-mavili kulüp bu noktada oyuncudan yardım istemişti.

    'un uzun zamandır transferi için yoğun çaba harcadığı Nijeryalı forvet Anthony Nwakaeme ile 'da yapılan görüşmeler sonucunda 2+1 yıllığına ön sözleşme imzalanmıştı. Ancak Hapoel Beer Sheva ile temaslarını sürdüren bordo-mavili kulüp, bonservis pazarlığı konusunda aradaki 200 bin euro'luk farkın giderilmesi için oyuncunun sürece daha aktif şekilde müdahil olmasını istedi. Takımın Başakşehir ile oynadığı maçtaki performansı sonrası bu transfere daha da önem veren yönetimin, Sivasspor sınavına kadar Nwakaeme'nin işini resmen bitirmesi bekleniyor.

    33 MAÇTA 14 GOL ATTI
    Forvette ve sol kanatta görev yapabilen yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon 33 maçta 14 gol atmayı başardı. 1.89 boyundaki Nwakaeme, 21 Mart 1989'da 'da doğdu. Romanya'da Cluj ve Petr. Ploiesti takımlarında bir süre forma giyen golcü 2013 yılından bu yana 'de ter döküyor. Nwakeme, Raanana ve Sheva takımlarının formasını taşıdı. Transfermarkt'a göre değeri 1.5 milyon euro. Futbolcu, Nijerya Milli Takımı'nda 1 maça çıktı.

    Yunus Emre SEL
    1. 14.8.2018
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