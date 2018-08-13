Ülkemiz için gönül gönüle – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Ülkemiz için gönül gönüle

    Ülkemiz için gönül gönüle
    Trabzonsporlu futbolcular, ile oynanacak maç öncesi ısınmaya, "Ülkemiz için el ele, gönül gönüle" pankartı ile çıktı. Bu mesaj iki takım taraftarlarından da alkış aldı. Dün akşam ayrıca maçın hakemi Aydınus'un en önde çıktığı seremonide iki takım sahaya, tarafından hazırlatılan " Sezonu'nda Tüm Takımlara Başarılar Dileriz" pankartıyla çıktı.
    1. 13.8.2018
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