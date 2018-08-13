Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Daha ligin başı"
Bordo-mavili hoca, lige mağlubiyetle başladıkları için üzgün olduklarını belirtti ve ekledi: İstemediğimiz bir sonuç oldu ama henüz ligin başı. Eksikleri gördük.
FARKLI DURUŞ BEKLİYORDUK
Usta hoca şöyle devam etti: "Burak hafta başı çalışmaya başlayacak. Vahid'in olmaması da hücumda bizi eksik yaptı. Maalesef istediğimiz pozisyonları yakalayamadık. Birçok eksiği ilk maçta görmemiz iyi. Bundan sonraki haftalar içerisinde özelikle iki ya da 3 oyuncumuzdan farklı bir duruş bekliyorduk. Rakibimiz bu oyuncuları kapatınca eksik kaldık. Kaybettiğimiz için üzgünüm. Ama henüz ligin başı."
İLK MAÇINDA YENİLGİYLE TANIŞTI
Ünal Karaman yönetiminde ilk resmi sınavını Başakşehir karşısında verdi. Uzun yıllar formasını giydiği Trabzonspor'da 2009'da sportif direktör olarak göreve başlayan Karaman, 2009-2010 sezonunda Belçikalı teknik adam Hugo Broos'un ayrılmasının ardından, bir maçta da antrenör olarak takımın başında bulunmuştu. Bordo-mavililer, 2009- 2010 sezonunda ligin 14. haftasında Karaman yönetiminde Eskişehir'i 2-1 mağlup etmişti. Buna karşılık dün teknik direktörlük görevine mağlubiyetle başlamaktan kurtulamadı.
- 13.8.2018
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Pepe: "Lige sağ ayakla başladık"
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Yorum
pepe kardeş Bizde de önemli sağ ayak
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Bursaspor'dan 2. 'Koç' paylaşımı!
Toplam 9
Yorum
myking Şu seviyesizliğe bak şiddet unsuru resmen.anlaşılan Fb düşmanı ali ay fenerbahçeyle savaş istiyor. gücün yetmez bu büyük kulübe otur yerinde
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Göztepe evinde Yeni Malatyaspor'a 3-1 mağlup oldu | ÖZET
Toplam 1
Yorum
fakir Galatasaray maçı öncesi Özgür Yankaya ve Göztepeye gösterilen kırmızılar tesadüf değil mi ? Antep maçında gol atmak istemesi gibi
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Daha ligin başı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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