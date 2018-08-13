Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Daha ligin başı" – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ağustos 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Teknik Direktörü : "Daha ligin başı"

    Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Daha ligin başı"

    Bordo-mavili hoca, lige mağlubiyetle başladıkları için üzgün olduklarını belirtti ve ekledi: İstemediğimiz bir sonuç oldu ama henüz ligin başı. Eksikleri gördük.

    Teknik Direktörü Ünal Karaman, karşısında istedikleri pozisyonları yakalayamadıklarını ifade etti. Bordo-mavili hoca, ligin ilk maçını mağlubiyetle tamamladıklarını belirtip, "Bizim açımızdan üzücü. Ama kendimize göre eksiklerimizi biliyoruz. Gelecek haftalara işi biraz daha farklı boyutlarda değerlendirmemize sebep olacak. Hafta içi aramıza katılanlar olabilir" diye konuştu.

    FARKLI DURUŞ BEKLİYORDUK
    Usta hoca şöyle devam etti: "Burak hafta başı çalışmaya başlayacak. Vahid'in olmaması da hücumda bizi eksik yaptı. Maalesef istediğimiz pozisyonları yakalayamadık. Birçok eksiği ilk maçta görmemiz iyi. Bundan sonraki haftalar içerisinde özelikle iki ya da 3 oyuncumuzdan farklı bir duruş bekliyorduk. Rakibimiz bu oyuncuları kapatınca eksik kaldık. Kaybettiğimiz için üzgünüm. Ama henüz ligin başı."

    İLK MAÇINDA YENİLGİYLE TANIŞTI
    yönetiminde ilk resmi sınavını Başakşehir karşısında verdi. Uzun yıllar formasını giydiği Trabzonspor'da 2009'da sportif direktör olarak göreve başlayan Karaman, 2009-2010 sezonunda Belçikalı teknik adam Hugo Broos'un ayrılmasının ardından, bir maçta da antrenör olarak takımın başında bulunmuştu. Bordo-mavililer, 2009- 2010 sezonunda ligin 14. haftasında Karaman yönetiminde Eskişehir'i 2-1 mağlup etmişti. Buna karşılık dün teknik direktörlük görevine mağlubiyetle başlamaktan kurtulamadı.
    1. 13.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Daha ligin başı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN