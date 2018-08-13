Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    , maçı hazırlıklarına başladı

    Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

    'in ilk haftasında deplasmanda 'e 2-0 mağlup olan , ara vermeden 17 Ağustos Cuma günü sahasında Demir Grup ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Teknik direktör yönetiminde, 'nde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Vahid Amiri ile Kamil katılmadı. takımdan ayrı koşu yaparken, Abdülkadir Ömür salonda çalışı.

    maçında ilk 11'de yer alan futbolcular koşu yaparken diğer futbolcular yarı sahada çift kale maç oynadı.

    , yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 13.8.2018 19:53
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