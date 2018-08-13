Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Trabzonspor, ara vermeden 17 Ağustos Cuma günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Vahid Amiri ile Kamil Ahmet Çörekçi katılmadı. Burak Yılmaz takımdan ayrı koşu yaparken, Abdülkadir Ömür salonda çalışı.
Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de yer alan futbolcular koşu yaparken diğer futbolcular yarı sahada çift kale maç oynadı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 13.8.2018 19:53
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Milan Bakayoko ve Martial'ın peşinde!
Toplam 1
Yorum
emre Bonucci gitmesi büyük bir kayıp oldu ama bu iki transfer gerçekleşirse katkı sağlar özellikle martial manchester united fazla şans verilmedi
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Simon Mignolet Napoli'ye gitmek istiyor!
Toplam 2
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u.açar Mert Günok u istiyoruz.Başka kaleciye gerek yok.
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Galatasaray, Manchester City'den Douglas Luiz'i istiyor!
Toplam 2
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öğretici belhanda, feghouli ve gomis zarar etmemek kaydıyla satılmalı.yerlerine, senelik ücreti 1.5 milyonu geçmeyecek oyuncular alınmalı !
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