Toure siftah yaptı – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    siftah yaptı

    Toure siftah yaptı
    Teknik direktör Ünal Karaman, sezonun ilk maçında beklenen kadroyu sahaya sürdü. Dörtlü savunmanın önünde iki orta saha ve üç ofansif oyuncuyu oynatan 52 yaşındaki hoca, forvette Rodallega'yı görevlendirdi. Yeni transferlerden ilk 11'de yer aldı. Amiri, Burak ve Kamil kadroda yoktu.
    1. 13.8.2018
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