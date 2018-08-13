Tatile devam; kayıp Fırtına! Medipol Başakşehir 2-0 Trabzonspor maç sonucu – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Tatile devam; kayıp Fırtına! Medipol 2-0 maç sonucu

    Tatile devam; kayıp Fırtına! Medipol <a href="/index/basaksehir?id=e1177dfe-c90c-4477-8437-07e0dd0b718c" class="" rel="tag">Başakşehir</a> 2-0 <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> maç sonucu

    Karaman ile ilk maçına çıkan , 43’te Da Costa ve 90+1’de Adebayor’un gollerine engel olamadı. Fırtına isabetli şut bile çekemedi.

    Süper Lig ilk hafta mücadelesinde Trabzonspor, Medipol Başakşehir'e 2-0 yenildi. Güçlü rakibi karşısında pozisyon bulmakta zorlanan bordomavililer, kalesinde de birçok tehlikeli pozisyon verse de kaptan Onur Kıvrak duvar ördü. Bu sonuçla bir gelenek de devam etmiş oldu. Trabzon, son 4 sezondur Başakşehir karşısında galip gelemiyor. temsilcisini en son 2014-15'te 3-2 mağlup eden Fırtına, daha sonra oynanan 7 lig maçında 4 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

    5 SENELİK GELENEK SONA ERDİ
    Son 3 sezondur açılış maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibinin bu istatistiği de dün sona erdi. Bordo-mavililer, 2014- 2015'te Erciyesspor ile 0-0 kaldıktan sonra sahasında oynadığı maçlarda 2015- 16'da 'u 1-0, 2016- 17'de Kasımpaşa'yı 2-0, geçen sezon da 'u 2-1 yenerek lige 3 puanlı başlangıçlar yapmıştı. Fırtına, ilk hafta maçlarında en son yenilgisini 5 sezon önce almıştı. Bordo-mavililer, 2013-14'te Beşiktaş'a 2-0 mağlup olmuştu.

    ALTINCI KEZ MAĞLUP OLDU
    Bordo-mavililer ile Başakşehir, ligde 21. kez karşı karşıya geldi. 2007-08 sezonunda başlayan rekabette 9'unda Trabzonspor, 6'sında Başakşehir galip geldi, 6 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi 34 gol atarken, 22 gol yedi.

    GİRDİ VE GOLÜ ATTI
    Sakatlığı nedeniyle hazırlık maçlarında forma giyemeyen ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Burnley karşılaşmasında da görev alamayan Adebayor, müsabakasında 77. dakikada Bajic'in yerine oyuna girdi.Yıldız futbolcu, uzatmada attığı kafa golüyle skoru ilan etti.

    OTUR 0!
    Fırtına dün pozisyon bulmakta zorlandı ve bu da istatistiklere yansıdı. Bordo-mavili, ekip kaleye 10 şut çekerken hiç isabet sağlayamadı böylece 'de 5 Nisan 2015'te 1-0 kaybedilen Konyaspor sınavından sonra (111 maç sonra) rakip kaleye isabetli şut çekememiş oldu.

    Yunus Emre SEL
    1. 13.8.2018
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