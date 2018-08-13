Tatile devam; kayıp Fırtına! Medipol Başakşehir 2-0 Trabzonspor maç sonucu
Karaman ile ilk maçına çıkan Trabzonspor, 43’te Da Costa ve 90+1’de Adebayor’un gollerine engel olamadı. Fırtına isabetli şut bile çekemedi.
5 SENELİK GELENEK SONA ERDİ
Son 3 sezondur açılış maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibinin bu istatistiği de dün sona erdi. Bordo-mavililer, 2014- 2015'te Erciyesspor ile 0-0 kaldıktan sonra sahasında oynadığı maçlarda 2015- 16'da Bursaspor'u 1-0, 2016- 17'de Kasımpaşa'yı 2-0, geçen sezon da Konyaspor'u 2-1 yenerek lige 3 puanlı başlangıçlar yapmıştı. Fırtına, ilk hafta maçlarında en son yenilgisini 5 sezon önce almıştı. Bordo-mavililer, 2013-14'te Beşiktaş'a 2-0 mağlup olmuştu.
ALTINCI KEZ MAĞLUP OLDU
Bordo-mavililer ile Başakşehir, ligde 21. kez karşı karşıya geldi. 2007-08 sezonunda başlayan rekabette 9'unda Trabzonspor, 6'sında Başakşehir galip geldi, 6 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi 34 gol atarken, 22 gol yedi.
GİRDİ VE GOLÜ ATTI
Sakatlığı nedeniyle hazırlık maçlarında forma giyemeyen ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Burnley karşılaşmasında da görev alamayan Adebayor, Trabzonspor müsabakasında 77. dakikada Bajic'in yerine oyuna girdi.Yıldız futbolcu, uzatmada attığı kafa golüyle skoru ilan etti.
OTUR 0!
Fırtına dün pozisyon bulmakta zorlandı ve bu da istatistiklere yansıdı. Bordo-mavili, ekip kaleye 10 şut çekerken hiç isabet sağlayamadı Trabzonspor böylece Süper Lig'de 5 Nisan 2015'te 1-0 kaybedilen Konyaspor sınavından sonra (111 maç sonra) rakip kaleye isabetli şut çekememiş oldu.
Yunus Emre SEL
- 13.8.2018
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Pepe: "Lige sağ ayakla başladık"
Toplam 1
Yorum
pepe kardeş Bizde de önemli sağ ayak
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Bursaspor'dan 2. 'Koç' paylaşımı!
Toplam 9
Yorum
myking Şu seviyesizliğe bak şiddet unsuru resmen.anlaşılan Fb düşmanı ali ay fenerbahçeyle savaş istiyor. gücün yetmez bu büyük kulübe otur yerinde
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Göztepe evinde Yeni Malatyaspor'a 3-1 mağlup oldu | ÖZET
Toplam 1
Yorum
fakir Galatasaray maçı öncesi Özgür Yankaya ve Göztepeye gösterilen kırmızılar tesadüf değil mi ? Antep maçında gol atmak istemesi gibi
Tatile devam; kayıp Fırtına! Medipol Başakşehir 2-0 Trabzonspor maç sonucu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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