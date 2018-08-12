Vira bismillah – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ağustos 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Vira bismillah

    Vira bismillah

    Fırtına, yeni sezonu bugün maçıyla ’da açacak. Karaman da hoca olarak ilk resmi sınavına çıkacak.

    , 'de 2018-19 sezonunun ilk hafta maçında bugün deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Stadı'nda 19.30'da başlayacak maçı yönetecek. Bordo-mavililerde zorlu maç öncesi , Kamil Ahmet ve Vahid Amiri'nin sakatlıkları var. ekibinde, yeni transferler içinde stoper Toure'nin ilk resmi maçına çıkması bekleniyor. Ayrıca , Trabzonspor'da hoca olarak ilk resmi maçına çıkacak. 1990-91 sezonunda 'dan olan Karaman, 1999-00 sezonuna kadar bordo-mavililerde takım kaptanlığı da yaptı.

    SERİDE FIRTINA ÖNDE
    Trabzonspor ile Başakşehir, bugünkü maçla ligde 21. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette oynanan 20 maçın 9'unda Trabzonspor, 5'inde Başakşehir galip geldi, 6 müsabaka da berabere bitti. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.
    1. 12.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Vira bismillah haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN