Ünal Karaman: “Maalesef istediğimiz pozisyonları yakalayamadık” – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    : “Maalesef istediğimiz pozisyonları yakalayamadık”

    Ünal Karaman: “Maalesef istediğimiz pozisyonları yakalayamadık”

    Trabzonspor Teknik Direktörü , Başakşehir karşısında istedikleri pozisyonları yakalayamadıklarını ifade etti.

    'in 1. haftasında evinde Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü , ligin ilk maçını mağlubiyetle tamamladıklarını ifade ederek, "Bizim açımızdan üzücü. Ama kendimize göre eksiklerimizi biliyoruz. Gelecek haftalara işi biraz daha farklı boyutlarda değerlendirmemize sebep olacak. Hafta içi aramıza katılan oyuncularımız olabilir. hafta başı çalışmaya başlayacak. Forvette Vahid'in olmaması hücum ve kanatlarda bizi eksik yaptı. Orta saha ve forvet arkasında kullandığımız oyuncu savunma arkası koşularda çok özellikli oyuncularımız değil. Daha çok kanatlardan getireceğimiz toplarda etkili olacağımızı düşünüyordum. Orada rakibimiz iyi kapattı. Maalesef istediğimiz pozisyonları yakalayamadık. Bir çok eksiği ilk maçta görmemiz iyi.Bundan sonraki haftalar içerisinde özelikle iki ya da 3 oyuncumuzdan farklı bir duruş bekliyorduk. Rakibimiz bu oyuncuları kapatınca eksik kaldık. Kaybettiğimiz için üzgünüm. Ama henüz ligin başı" diye konuştu.
    1. 12.8.2018 22:21
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