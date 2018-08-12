Başakşehir - Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu
Fırtına, yeni sezonu bugün Başakşehir maçıyla İstanbul’da açacak. Karaman da hoca olarak ilk resmi sınavına çıkacak. Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu. Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçıyla ilgili detaylar haberimizde...
SERİDE FIRTINA ÖNDE
Trabzonspor ile Başakşehir, bugünkü maçla ligde 21. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette oynanan 20 maçın 9'unda Trabzonspor, 5'inde Başakşehir galip geldi, 6 müsabaka da berabere bitti. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.
SAAT: 19.30
YAYIN: Bein Sports
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN 11'İ: Mert Günok, Caiçara, Manuel da Costa, Epureanu, Clichy, Soner, Gökhan İnler, Visca, Jojic, Elia, Bajic
- 12.8.2018
-
Fenerbahçe-Bursaspor maçıyla ilgili flaş gelişme
Toplam 3
Yorum
reco bursaspor yönetimine de 6222 uygulanmalı
-
Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
kartal yaa türk futbolu bu fb den kurtulamayacakmı.yeteeeeer yeter artık yaaa.yeter yeter..adam gibi mac yonetin.
-
Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor!
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA BASKAN,DIL PROFOSERLIGINI BIRAK YONETICILIGINI GOSTER TRANSFER SART YOKSA BIRAK BASKANLIGI, LAFLA BU ISLER AVRUPADA SOKMEZ
Başakşehir - Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.