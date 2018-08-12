Başakşehir - Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    - maçında 11'ler belli oldu

    Başakşehir - Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu

    Fırtına, yeni sezonu bugün maçıyla ’da açacak. Karaman da hoca olarak ilk resmi sınavına çıkacak. Medipol Başakşehir- maçında 11'ler belli oldu. Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçıyla ilgili detaylar haberimizde...

    , 'de 2018-19 sezonunun ilk hafta maçında bugün deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Stadı'nda 19.30'da başlayacak maçı yönetecek. Bordo-mavililerde zorlu maç öncesi , Kamil Ahmet ve Vahid Amiri'nin sakatlıkları var. ekibinde, yeni transferler içinde stoper Toure'nin ilk resmi maçına çıkması bekleniyor. Ayrıca , Trabzonspor'da hoca olarak ilk resmi maçına çıkacak. 1990-91 sezonunda 'dan olan Karaman, 1999-00 sezonuna kadar bordo-mavililerde takım kaptanlığı da yaptı.

    SERİDE FIRTINA ÖNDE
    Trabzonspor ile Başakşehir, bugünkü maçla ligde 21. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette oynanan 20 maçın 9'unda Trabzonspor, 5'inde Başakşehir galip geldi, 6 müsabaka da berabere bitti. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.




    SAAT: 19.30
    YAYIN: Bein Sports
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN 11'İ: Mert Günok, Caiçara, Manuel da Costa, Epureanu, Clichy, Soner, Gökhan İnler, Visca, Jojic, Elia, Bajic
    1. 12.8.2018
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