Başakşehir - Trabzonspor | CANLI
2018 - 2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk haftası Başakşehir - Trabzonspor mücadelesi ile devam ediyor. Mücadeleyi, haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
SERİDE FIRTINA ÖNDE
Trabzonspor ile Başakşehir, bugünkü maçla ligde 21. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette oynanan 20 maçın 9'unda Trabzonspor, 5'inde Başakşehir galip geldi, 6 müsabaka da berabere bitti. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.
SAAT: 19.30
YAYIN: Bein Sports
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN 11'İ: Mert Günok, Caiçara, Manuel da Costa, Epureanu, Clichy, Soner, Gökhan İnler, Visca, Jojic, Elia, Bajic
- 12.8.2018
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Fenerbahçe-Bursaspor maçıyla ilgili flaş gelişme
Toplam 3
Yorum
reco bursaspor yönetimine de 6222 uygulanmalı
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Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
kartal yaa türk futbolu bu fb den kurtulamayacakmı.yeteeeeer yeter artık yaaa.yeter yeter..adam gibi mac yonetin.
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Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor!
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA BASKAN,DIL PROFOSERLIGINI BIRAK YONETICILIGINI GOSTER TRANSFER SART YOKSA BIRAK BASKANLIGI, LAFLA BU ISLER AVRUPADA SOKMEZ
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