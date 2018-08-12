Başakşehir - Trabzonspor | CANLI – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Başakşehir - Trabzonspor | CANLI

    2018 - 2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk haftası - mücadelesi ile devam ediyor. Mücadeleyi, haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    2018 - 2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk haftası - mücadelesi ile devam ediyor. Mücadeleyi, haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    SERİDE FIRTINA ÖNDE
    Trabzonspor ile Başakşehir, bugünkü maçla ligde 21. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette oynanan 20 maçın 9'unda Trabzonspor, 5'inde Başakşehir galip geldi, 6 müsabaka da berabere bitti. ekibi, söz konusu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.




    SAAT: 19.30
    YAYIN: Bein Sports
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN 11'İ: Mert Günok, Caiçara, Manuel da Costa, Epureanu, Clichy, Soner, Gökhan İnler, Visca, Jojic, Elia, Bajic
    1. 12.8.2018
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