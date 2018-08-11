Yanal ve Demir isyanı – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ağustos 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    Yanal ve Demir isyanı

    Yanal ve Demir isyanı

    , yeni transfer ettiği futbolculara lisans çıkartmasına engel olan borçları dün ödedi.

    Daha önce teknik direktörlük yapan Ersun Yanal'a 10 milyon 569 bin , eski futbolcu Aykut Demir'e de 9 milyon 815 bin TL ödeme gerçekleştirildi. Ayrıca Kopenhag'a giden Dame N'Doye'un menajerine 130 bin euro, Yanal'ın yardımcılarına da 963 bin TL verildi. Kulübün artık lisans ve tescil işlemlerine engel borcunun kalmadığı açıklandı. Resmi siteden Yanal için, "'un kendisine verdiği şanslara rağmen ruhsuz, isteksiz ve sporun çok uzağındaki tavırlarına devam eden", Demir için de "Yaşantısından ahlakı ve vicdani değerlerinin yüksek olduğunu düşündüğümüz Trabzonlu futbolcu tüm iyi niyetli taleplerimizi reddetmiş ve tazminatını kur farkı-faiz dâhil olmak üzere talep etmiştir" ifadeleri kullanıldı.
    1. 11.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yanal ve Demir isyanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN