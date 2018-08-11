Vahid Amiri şoku! – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    şoku!

    <a href="/index/vahid-amiri?id=385ae569-38f3-412c-b474-1e16ead41d78" class="" rel="tag">Vahid Amiri</a> şoku!

    ’un maçında sakatlanın yıldızı 3 hafta sahalardan uzuk kalacak.

    Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan futbolcu 'nin, 3 hafta sonra takımla çalışmalara başlamasının planlandığı bildirildi. 4 Ağustos'ta ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve çekilen MR sonucunda sağ diz iç yan bağında yaralanma ve eklem ödemi tespit edilen Amiri'nin salon çalışmalarına başladığı belirtildi. Açıklamada, oyuncunun, 3 hafta sonra takımla çalışmalara başlamasının planlandığı kaydedildi.
    1. 11.8.2018
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