Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 55 puanla 5. sırada tamamlayan Trabzonspor'da savunma hattını güçlendirmek için arayışlar sürüyor.

İngiliz gazetesi Daily Mirror'ın haberine göre Trabzonspor, Dundee FC forması giyen 26 yaşındaki İngiliz stoper için kulübüne 1.5 milyon £ bonservis bedeli teklif etti.

Trabzonspor'un bu transferdeki yarıştığı ekipler arasında Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Glasgow Rangers ve 'Deli' lakaplı Marcelo Bielsa'nın menajerliğini yürüttüğü Leeds United dikkat çekiyor.

STOPER TANDEMİ SİL BAŞTAN!

Trabzonspor, Steven Caulker transferini tamamlaması halinde bu sezonki 3. stoper transferini de gerçekleştirmiş olacak. Fırtına, yaptığı Esteghlal FC'den Majid Hosseini ve FC Lorient'ten Zargo Toure transferleri ile stoper tandemini sil baştan yenileme yoluna gitmişti.

STEVEN CAULKER KİMDİR?

Profesyonel futbolculuk hayatına 2009 yılında Tottenham Hotspur forması ile başlayan 26 yaşındaki İngiliz Stoper, kariyeri boyunca QPR, Liverpool, Swansea, Southampton, Cardiff gibi köklü İngiliz ekiplerinin de formasını giyme başarısı gösterdi.

Kariyeri boyunca 123'ü Premier Lig'de olmak üzere 257 maça çıkan 26 yaşındaki stoper, 13 gol atarken 11 de asist yapma başarısı gösterdi.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ NELER?

Kariyeri boyunca 1 kez İngiltere Milli Takımı formasını giyme başarısını da gösteren Steven Caulker, 1.91 boyu, güçlü fiziği, pozisyon bilgisi, hava toplarındaki hakimiyeti ile öne çıkarken klasik bir çakılı stoper profili çiziyor.