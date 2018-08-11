Trabzonspor Steven Caulker ile ilgileniyor! Steven Caulker kimdir?
Spor Toto Süper Lig 2017-18 sezonunu istediği performansla tamamlayamayan Trabzonspor'un hedefinde Steven Caulker olduğu iddia edildi.
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 55 puanla 5. sırada tamamlayan Trabzonspor'da savunma hattını güçlendirmek için arayışlar sürüyor.
İngiliz gazetesi Daily Mirror'ın haberine göre Trabzonspor, Dundee FC forması giyen 26 yaşındaki İngiliz stoper için kulübüne 1.5 milyon £ bonservis bedeli teklif etti.
Trabzonspor'un bu transferdeki yarıştığı ekipler arasında Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Glasgow Rangers ve 'Deli' lakaplı Marcelo Bielsa'nın menajerliğini yürüttüğü Leeds United dikkat çekiyor.
STOPER TANDEMİ SİL BAŞTAN!
Trabzonspor, Steven Caulker transferini tamamlaması halinde bu sezonki 3. stoper transferini de gerçekleştirmiş olacak. Fırtına, yaptığı Esteghlal FC'den Majid Hosseini ve FC Lorient'ten Zargo Toure transferleri ile stoper tandemini sil baştan yenileme yoluna gitmişti.
STEVEN CAULKER KİMDİR?
Profesyonel futbolculuk hayatına 2009 yılında Tottenham Hotspur forması ile başlayan 26 yaşındaki İngiliz Stoper, kariyeri boyunca QPR, Liverpool, Swansea, Southampton, Cardiff gibi köklü İngiliz ekiplerinin de formasını giyme başarısı gösterdi.
Kariyeri boyunca 123'ü Premier Lig'de olmak üzere 257 maça çıkan 26 yaşındaki stoper, 13 gol atarken 11 de asist yapma başarısı gösterdi.
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ NELER?
Kariyeri boyunca 1 kez İngiltere Milli Takımı formasını giyme başarısını da gösteren Steven Caulker, 1.91 boyu, güçlü fiziği, pozisyon bilgisi, hava toplarındaki hakimiyeti ile öne çıkarken klasik bir çakılı stoper profili çiziyor.
- 11.8.2018 09:35
- Güncelleme: 11.8.2018 09:57
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Fenerbahçeli Ahmethan Köse Kırklarelispor'da!
Toplam 4
Yorum
Yetenek ? Sana verilen şans bana verilseydi, şimdi ben Barcelona'da oynuyor olurdum... Kazma gibi duruyor, Gergedan gibi dönemiyorsun.. İ
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 1
Yorum
Bjk La bu fb hiç futbolcu araştırmıyor .besiktas hangi futbolcuyu gündemine alsa girip onu alıyor. Van porsi, ayew slimani. Beleşçi olma fb
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Trabzonspor, Ersun Yanal'a patladı: "Saygısız, Ruhsuz..."
Toplam 8
Yorum
fb_44 Nasıl bir yönetim anlayışı? Adam mecburmu kabul etmeye? Hata siz yöneticilerin.. herkese sallayıp kendinde suç gormeyen insanlar
Trabzonspor Steven Caulker ile ilgileniyor! Steven Caulker kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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