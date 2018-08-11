Olcay’dan feda – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Olcay’dan feda

    Olcay’dan feda

    Onur, Esteban, Onazi, Kucka, Sosa ve Burak’tan sonra da 1.7 milyon euro’luk ücretinden 500 bin euro indirdi.

    2016-17 sezonunun devre arasında 'tan 'a transfer edilen Olcay Şahan, 'feda' diyen futbolcular arasına katıldı. Senelik 1.7 milyon euro kazanan 31 yaşındaki sol kanadın, yönetimin yaptığı 500 bin euro'luk feda teklifini kabul ettiği öğrenildi. Olcay artık senelik 1.2 milyon euro alacak.

    2020'DE BİTİYOR
    'u çok sevdiğini dile getiren tecrübeli futbolcunun, Fırtına ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Hatırlanacağı üzere Onur Kıvrak, Esteban, Onazi, Kucka, Sosa ve Burak Yılmaz da 'feda' teklifini kabul etmiş ve maaşlarında indirime gitmişlerdi. Diğer oyuncularla da görüşmelerin sürdüğü dile getirildi.

    20 MİLYON EURO'YA İNDİ
    Geçtiğimiz sezon 32 milyon 142 bin euro olan yıllık futbolcu gideri, ayrılan oyuncularla birlikte 20 milyon euro'ya düşerken "feda dönemi" ile birlikte bu rakamın daha da inmesi bekleniyor. Yönetimin hedefi ise 15 milyon euro civarına sabitlemek.
    1. 11.8.2018
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