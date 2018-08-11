Olcay’dan feda
Onur, Esteban, Onazi, Kucka, Sosa ve Burak’tan sonra Olcay Şahan da 1.7 milyon euro’luk ücretinden 500 bin euro indirdi.
2020'DE BİTİYOR
Trabzonspor'u çok sevdiğini dile getiren tecrübeli futbolcunun, Fırtına ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Hatırlanacağı üzere Onur Kıvrak, Esteban, Onazi, Kucka, Sosa ve Burak Yılmaz da 'feda' teklifini kabul etmiş ve maaşlarında indirime gitmişlerdi. Diğer oyuncularla da görüşmelerin sürdüğü dile getirildi.
20 MİLYON EURO'YA İNDİ
Geçtiğimiz sezon 32 milyon 142 bin euro olan yıllık futbolcu gideri, ayrılan oyuncularla birlikte 20 milyon euro'ya düşerken "feda dönemi" ile birlikte bu rakamın daha da inmesi bekleniyor. Yönetimin hedefi ise 15 milyon euro civarına sabitlemek.
- 11.8.2018
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Fenerbahçeli Ahmethan Köse Kırklarelispor'da!
Toplam 4
Yorum
Yetenek ? Sana verilen şans bana verilseydi, şimdi ben Barcelona'da oynuyor olurdum... Kazma gibi duruyor, Gergedan gibi dönemiyorsun.. İ
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 1
Yorum
Bjk La bu fb hiç futbolcu araştırmıyor .besiktas hangi futbolcuyu gündemine alsa girip onu alıyor. Van porsi, ayew slimani. Beleşçi olma fb
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Trabzonspor, Ersun Yanal'a patladı: "Saygısız, Ruhsuz..."
Toplam 8
Yorum
fb_44 Nasıl bir yönetim anlayışı? Adam mecburmu kabul etmeye? Hata siz yöneticilerin.. herkese sallayıp kendinde suç gormeyen insanlar
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