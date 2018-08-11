Morteza tribünde – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Morteza tribünde

    Morteza tribünde
    ekibi, Morteza Pouraliganji transferinde yine mutlu sona ulaşamadı. İran Milli Takımı'nda gösterdiği başarılı performans ve Al Sadd ise sözleşmesinin bitmesi nedeniyle hamle yapılan 26 yaşındaki stoper önceki gün İstanbul'a gelmişti. 1.87 boyundaki savunmacı ile dün de bir araya gelinse de işin bitmesi yarına kaldı. Başakşehir maçını tribünden izleyecek olan İranlı oyuncu, hafta başında imza atacak.
    1. 11.8.2018
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