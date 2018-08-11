Akyazı’da elektrik şoku – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Akyazı’da elektrik şoku

    Akyazı’da elektrik şoku
    ekibinin maçlarını oynadığı Akyazı Stadyumu'nda şok bir gelişme yaşandı. AKSA yetkililerinin dün stadyuma giderek elektrikleri kestiği öğrenilirken, borcun 1 milyon TL olduğu ifade edildi. Yönetimin elektrik kesintisi ile ilgili detaylı bir çalışma başlattığı gelen bilgiler arasında.
    1. 11.8.2018
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