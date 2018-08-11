Akyazı’da elektrik şoku

ekibinin maçlarını oynadığı Akyazı Stadyumu'nda şok bir gelişme yaşandı.yetkililerinin dün stadyuma giderek elektrikleri kestiği öğrenilirken, borcunolduğu ifade edildi. Yönetiminkesintisi ile ilgili detaylı bir çalışma başlattığı gelen bilgiler arasında.