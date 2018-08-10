Zeki Yavru: Bu tepkiyi hiç anlamıyorum – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    : Bu tepkiyi hiç anlamıyorum

    Zeki Yavru: Bu tepkiyi hiç anlamıyorum

    Taraftarın ?tepki göstermesi sonrası transferi askıya alınan , insanları anlamadığını söyledi

    26 yaşındaki sağ bek, "Ben bu takım için her zaman elimden geleni yaptım. Paramı almadan ayrıldım, başkaları gibi kulübümü mahkemeye vermedim. Şimdi de bedelsiz gelebilirim ama tepkiyi anlamam imkansız" diye konuştu.

    HAYRETLE TAKiP ETTiK
    Divan Başkanı Ali Sürmen, hakkında çarpıcı konuştu. Sürmen, "Bonservis bedeli olmaksızın sadece maç başı ücretle transferi söz konusu olan Zeki Yavru üzerinden koparılan fırtınayı hayretle izledik. Bu linç kampanyasına tepkisizlik bizi çok üzdü" diye konuştu.
    1. 10.8.2018
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