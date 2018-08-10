Yusuf Yazıcı'ya Sociedad kancası
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı için Real Sociedad ile görüşmelere başladı.
İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken, Trabzonsporlu yöneticiler de pazarlıkları doğruladı.
Trabzonspor alt yapısından yetişen 21 yaşındaki 10 numarayı birçok takım istese de yönetim satmamıştı. Görüşmeler sürse de yıldız oyuncu gönderilmeyebilir.
- 10.8.2018
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karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
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