Yusuf Yazıcı'ya Sociedad kancası – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    'ya Sociedad kancası

    Yusuf Yazıcı'ya Sociedad kancası

    , için ile görüşmelere başladı.

    Menajerler aracılığı ile gelen 11 milyon euro'luk önerinin resmiyete dökülmesini isteyen yönetim, 15 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay istedi.

    İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken, Trabzonsporlu yöneticiler de pazarlıkları doğruladı.

    alt yapısından yetişen 21 yaşındaki 10 numarayı birçok takım istese de yönetim satmamıştı. Görüşmeler sürse de yıldız oyuncu gönderilmeyebilir.
    1. 10.8.2018
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