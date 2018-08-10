Trabzonspor'dan Ersun Yanal ve Aykut Demir'e tazminat – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    'dan ve 'e tazminat

    Trabzonspor'dan Ersun Yanal ve Aykut Demir'e tazminat

    Kulübü, takımının eski teknik direktörü 'a 10 milyon 575 bin lira, eski oyuncusu 'e ise 9 milyon 780 bin lira tazminat ödedi.

    Alınan bilgiye göre, bordo-mavili kulübün yönetimi tarafından, takımında daha önce teknik direktörlük yapan 'a bugün itibarıyla 10 milyon 575 bin lira tazminat ödendi.

    Takımda daha önce futbol oynayan 'e de 9 milyon 780 bin lira ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.

    Öte yandan bordo-mavili yönetimin, takımın eski oyuncusu Dame N'Doye'un menajerine 130 bin avro, Ersun Yanal'ın yardımcılarına da 800 bin lira ödeme gerçekleştirdiği kaydedildi.

    Yapılan bu ödemelerle birlikte bordo-mavili kulübün lisans ve tescil işlemlerine engel bir borcunun kalmadığı belirtildi.

    1. 10.8.2018 19:40
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