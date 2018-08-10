Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    'da maçı hazırlıkları sürdü

    Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürdü

    , 'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında 12 Ağustos Pazar günü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde 'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik çalışma gerçekleştirdi.

    , yarın sabah yapacağı idmanla karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

    Bordo-mavili kafilenin, yarın yapacağı antrenmanın ardından öğle saatlerinde uçakla 'a gitmesi bekleniyor.

    1. 10.8.2018 21:14
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