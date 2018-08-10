Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürdü
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında 12 Ağustos Pazar günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik çalışma gerçekleştirdi.
Trabzonspor, yarın sabah yapacağı idmanla Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
Bordo-mavili kafilenin, yarın yapacağı antrenmanın ardından öğle saatlerinde uçakla İstanbul'a gitmesi bekleniyor.
- 10.8.2018 21:14
-
Fenerbahçe Slimani ile anlaştı! Islam Slimani kimdir?
Toplam 4
Yorum
GFB baros 0 gol ile geldi gol kralı oldu .
-
Fenerbahçe'de Erwin Koeman imzayı attı
Toplam 22
Yorum
FB'Lİ Bitane anlayan adam çıktı. Diğer yorum yapanların FB'li olduğunu düşünmüyorum.
-
Beşiktaş Arsenal'den Ospina transferini bitirmek üzere! David Ospina kimdir?
Toplam 5
Yorum
Bahadır Gelsin artık ospina transfer süresi bitecek hâlâ gelemedi arkadaş tolgaya kalırsa kalemiz Beşiktaşlı taraftarlar olarak kanserden ölürüz
Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.