Trabzonspor'da feda dönemi
Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle takımda bulunan yüksek maliyetli oyunculardan 'feda' isteyen Trabzonspor yönetiminin teklifine olumlu yanıtlar gelmeye başladı. Onur, Burak Yılmaz, Olcay Şahan, Ibanez, Sosa ve Onazi'nin ardından yeni sezon öncesi 'feda'ya yeni isimlerinden eklenmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz sezonki maliyet 32 milyon 142 bin Euro'ydu
Güncel döviz kuru üzerinden yapılan araştırmada, Trabzonspor'da, geçtiğimiz sezon 32 milyon 142 bin Euro (218 milyon 613 bin TL) olan yıllık futbolcu gideri, giden oyuncularla birlikte yeni transferlerinde takıma katılmasıyla 20 milyon Euro'ya (136 milyon TL) kadar inerken, "feda dönemi" ile birlikte bu rakamın aşağıya doğru daha da inmesi bekleniyor.
Profesyonel ekip çalışıyor
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetimindeki bazı isimlerin bizzat yürüttüğü 'feda dönemi' ile ilgili olarak bordo-mavili kulüpte profesyonel bir ekip görev alıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yapmış olduğu görüşmeler sonrası ortaya çıkan rakamlar doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekip, titiz bir çalışma yürütürken, hangi oyuncuların ne kadar indirim yaptığı noktasında da bordo-mavili kulüp kamuoyunu bilgilendirecek.
Hedef yıllık maliyeti 15 milyon Euro'ya kadar indirmek
Futbolcularla yapılan sözleşmelerle birlikte döviz kurunun birebir artması sonucu ortaya çıkan tablo bordo-mavili kulübü oldukça zor duruma soktu. Bu konuda büyük bir mali sıkıntının altına giren Karadeniz ekibi, oyuncuların bonservisleri için ödediği rakamlarda bir hayli fazla olurken, yeni dönemde ise Trabzonspor yönetimi bonservis bedeli ödememeye özen göstererek düşük maliyetli oyuncuları kadrosuna kattı. Bordo-mavili bundan sonraki süreçte mali açıdan dengeli bir oyuncu kadrosu kurmaya da özen gösteriyor. Yeni sezon öncesinde ise Trabzonspor yönetiminin hedefinde ise yıllık futbolcu giderini 15 milyon Euro'lara (102 milyon TL) çekmeyi hedefliyor.
- 10.8.2018 11:18
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Beşiktaş LASK Linz karşısında Babel ile kazandı!
Toplam 1
Yorum
BJK'li Topla çok oynuyorsun Babel. Maçin basinda takim oyununa iyi uydun gol oldu sonra yine simarmaya basladin..
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Tolga Ciğerci elde kaldı
Toplam 3
Yorum
yaşar ersoyu İncelemeden ve bilinçsizce alınan oyuncular GS'yi bitirdi.Şimdiki yönecilerde son derece pasif ve bilgisiz.Takım hala takviye edilemedi.Safralarda elde kaldı.
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Hovarda Kartal! Beşiktaş 1-0 LASK Linz maç sonucu
Toplam 3
Yorum
eray oyunun gidişatına göre al babeli koy pektemeki love ve pektemek yanyana çoşar ara ara çift forvet oynatılmalı her oyuncu oynamalı
Trabzonspor'da feda dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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