Trabzonspor'da feda dönemi
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    'da feda dönemi

    Trabzonspor'da feda dönemi

    Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle takımda bulunan yüksek maliyetli oyunculardan 'feda' isteyen yönetiminin teklifine olumlu yanıtlar gelmeye başladı. Onur, , , Ibanez, Sosa ve Onazi'nin ardından öncesi 'feda'ya yeni isimlerinden eklenmesi bekleniyor.

    yönetimi, takımda bulunan yüksek maliyetli oyuncularıyla görüşmelerini sürdürüyor. öncesi 'feda' çalışmasını Başkan önderliğinde oyuncularını etkilemeden sürdürmeye özen gösteren Trabzonspor yönetimi bu konuda önemli bir mesafe aldı. Slovenya'da Trabzon'da gerçekleştirilen kamplarda oyuncularla özel görüşmeler yapan Ağaoğlu, başta takım kaptanları , olmak üzere , Ibanez, Sosa ve Onazi'den olumlu yanıtlar aldı. Bordo-mavili kulüp, diğer oyuncularla da bu doğrultuda görüşmelerini sürdürüyor.

    Geçtiğimiz sezonki maliyet 32 milyon 142 bin Euro'ydu


    Güncel üzerinden yapılan araştırmada, Trabzonspor'da, geçtiğimiz sezon 32 milyon 142 bin Euro (218 milyon 613 bin ) olan yıllık futbolcu gideri, giden oyuncularla birlikte yeni transferlerinde takıma katılmasıyla 20 milyon Euro'ya (136 milyon TL) kadar inerken, "feda dönemi" ile birlikte bu rakamın aşağıya doğru daha da inmesi bekleniyor.

    Profesyonel ekip çalışıyor


    Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetimindeki bazı isimlerin bizzat yürüttüğü 'feda dönemi' ile ilgili olarak bordo-mavili kulüpte profesyonel bir ekip görev alıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yapmış olduğu görüşmeler sonrası ortaya çıkan rakamlar doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekip, titiz bir çalışma yürütürken, hangi oyuncuların ne kadar indirim yaptığı noktasında da bordo-mavili kulüp kamuoyunu bilgilendirecek.

    Hedef yıllık maliyeti 15 milyon Euro'ya kadar indirmek


    Futbolcularla yapılan sözleşmelerle birlikte döviz kurunun birebir artması sonucu ortaya çıkan tablo bordo-mavili kulübü oldukça zor duruma soktu. Bu konuda büyük bir mali sıkıntının altına giren ekibi, oyuncuların bonservisleri için ödediği rakamlarda bir hayli fazla olurken, yeni dönemde ise Trabzonspor yönetimi bonservis bedeli ödememeye özen göstererek düşük maliyetli oyuncuları kadrosuna kattı. Bordo-mavili bundan sonraki süreçte mali açıdan dengeli bir oyuncu kadrosu kurmaya da özen gösteriyor. Yeni sezon öncesinde ise Trabzonspor yönetiminin hedefinde ise yıllık futbolcu giderini 15 milyon Euro'lara (102 milyon TL) çekmeyi hedefliyor.
    1. 10.8.2018 11:18
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