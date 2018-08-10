Özer Hurmacı’ya sert tepki – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    ’ya sert tepki

    Özer Hurmacı’ya sert tepki

    Yönetim?, 'yı çok sert eleştirdi.

    Yapılan açıklama şu şekilde: "Önceki yönetim, Özer ile mutabık kalınan tazminatsız ve hatta 350 bin TL kâr ettirecek fesih anlaşması imzalamadığı için 5 milyon 351 bin TL'lik tazminata mahkum edildik. Trabzonlu olmamasına rağmen, 1 milyon 500 bin 'lik alacağını 'bir telefola' taksitlendiren Uğur Demirok örneğinden hareket eden yönetim, aynı talebi Özer'e iletti. Ancak 'Trabzon'un çocuğu' diye anılan oyuncu, indirim ve taksit taleplerini reddetmiş ve hatta tazminat bedelini 'deki kayıtlara 'Trabzonspor'un lisans almasına engel borç' olarak işleterek lisans almamızı da engelledi. Özer'e 5 milyon 351 bin TL'yi tek seferde ödedik." Taraftar da Özer'i sosyal medyada yerden yere vurdu.
    1. 10.8.2018
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